Rheinmetall впервые передал Украине новейшие снаряды RH1412: почему это важно

Силы обороны Украины впервые получили от германского оборонного концерна Rheinmetall снаряды RH1412. Речь идет о новейшем продукте в артиллерийском портфолио компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Rheinmetall.
В немецком концерне подчеркнули, что впервые поставляют артиллерийские боеприпасы в Украину с завода в городе Унтерлюсс. До сих пор поставки осуществлялись с других предприятий производственной сети компании.
Речь идет о "небольшом пятизначном количестве", однако точный объем пока не разглашается. Также ВСУ получили метательные заряды, изготовленные на других предприятиях Rheinmetall.
Более 50% заказа уже поставлено, а остальные планируют передать до конца 2026 года.
Что важно понимать, снаряды RH1412 - это новейший продукт в артиллерийском портфолио Rheinmetall.
Главные преимущества RH1412 заключаются в том, что они:
Чтобы удовлетворить растущий спрос на современные 155-мм снаряды и метательные заряды, Rheinmetall продолжает активно инвестировать в расширение мощностей действующих предприятий и строительство новых производственных площадок.
Напомним, что Rheinmetall является одним из мировых лидеров в производстве крупнокалиберных боеприпасов и активно сотрудничает с Украиной.
Кстати, недавно мы писали, что Украина заказала у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что Германия выделяет 300 млн евро на поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для ВСУ.
Кроме того, стало известно, что Россия требует от Rheinmetall миллионы евро через собственный суд.