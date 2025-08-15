Невідомі дрони атакували Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа

Уранці в п'ятницю, 15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чутно близько 10 вибухів. Стверджується, що місто атакували невідомі дрони.

"Очевидці SHOT (розповіли, що - ред.) вони прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку. На даний момент наслідків на землі не помічено, офіційної інформації про атаку поки не було", - пише ще один канал.

Паралельно низка інших російських медіа стверджували про роботу ППО і знищення кількох дронів.

Однак у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Як стверджується, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.

Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.