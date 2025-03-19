Дрони атакували Краснодарський край РФ: у Крапоткіні в районі НПЗ зафіксовано пожежу

Зокрема, канал Mash станом на 02:08 за київським писав, що в Кропоткіні пролунало щонайменше 3 вибухи, і що в цьому місті нібито було атаковано нафтобазу. Стверджувалося, що на територію підприємства впали уламки і горіли нібито тільки вони.

Інші канали також почали публікувати інформацію, але вже повідомляли про 5-6 вибухів і теж стверджували про пожежу. Однак не було жодних уточнень, що саме горить - уламки БпЛА чи підприємство. Офіційної інформації поки що не було.