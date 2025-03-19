Дрони атакували Краснодарський край РФ: у Крапоткіні в районі НПЗ зафіксовано пожежу
У ніч на 19 березня невідомі дрони атакували місто Кропоткін Краснодарського краю. Росіяни скаржаться на пожежу в районі місцевого НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, канал Mash станом на 02:08 за київським писав, що в Кропоткіні пролунало щонайменше 3 вибухи, і що в цьому місті нібито було атаковано нафтобазу. Стверджувалося, що на територію підприємства впали уламки і горіли нібито тільки вони.
Інші канали також почали публікувати інформацію, але вже повідомляли про 5-6 вибухів і теж стверджували про пожежу. Однак не було жодних уточнень, що саме горить - уламки БпЛА чи підприємство. Офіційної інформації поки що не було.
Атака дронів по НПЗ у Краснодарському краї
Нагадаємо, в ніч на 14 березня росіяни скаржилися на вибухи в районі міста Туапсе Краснодарського краю. Після прильоту на території місцевого НПЗ почалася пожежа, яку не могли погасити кілька днів.
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