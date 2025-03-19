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Дрони атакували Краснодарський край РФ: у Крапоткіні в районі НПЗ зафіксовано пожежу

Середа 19 березня 2025 03:00
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Дрони атакували Краснодарський край РФ: у Крапоткіні в районі НПЗ зафіксовано пожежу Фото: у місті чули близько 6 вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 19 березня невідомі дрони атакували місто Кропоткін Краснодарського краю. Росіяни скаржаться на пожежу в районі місцевого НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, канал Mash станом на 02:08 за київським писав, що в Кропоткіні пролунало щонайменше 3 вибухи, і що в цьому місті нібито було атаковано нафтобазу. Стверджувалося, що на територію підприємства впали уламки і горіли нібито тільки вони.

Інші канали також почали публікувати інформацію, але вже повідомляли про 5-6 вибухів і теж стверджували про пожежу. Однак не було жодних уточнень, що саме горить - уламки БпЛА чи підприємство. Офіційної інформації поки що не було.

Атака дронів по НПЗ у Краснодарському краї

Нагадаємо, в ніч на 14 березня росіяни скаржилися на вибухи в районі міста Туапсе Краснодарського краю. Після прильоту на території місцевого НПЗ почалася пожежа, яку не могли погасити кілька днів.

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Російська Федерація НПЗ Пожежа Краснодарский край Дрони
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