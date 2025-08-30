ua en ru
Невідомі дрони атакували Краснодар: на місцевому НПЗ спалахнула пожежа

Краснодарський край, Субота 30 серпня 2025 05:54
Невідомі дрони атакували Краснодар: на місцевому НПЗ спалахнула пожежа Фото: Краснодарський НПЗ атакували невідомі безпілотники (скрін відео)
Автор: Маловічко Юлія

У ніч на 30 серпня невідомі безпілотники атакували російське місто Краснодар. Через влучання на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.

За інформацією каналу SHOT, потужні вибухи почали лунати в небі близько 03.30. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів і роботу сил ППО.

До цього в околицях було чути звук прольоту дрона, а потім в одному з районів почалася пожежа. У пабліках писали, що горить НПЗ.

Пізніше інформацію підтвердили офіційно.

"Унаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено одну з технологічних установок на території Краснодарського НПЗ. У місці прильоту спалахнула пожежа на площі близько 300 кв. м.", - повідомили в оперативному штабі регіону.

За попередніми даними, постраждалих немає. У штабі зазначили, що співробітників нафтопереробного заводу евакуювали, а на місці працюють пожежно-рятувальні формування, спеціальні та екстрені служби.

У зв'язку зі збереженням безпілотної небезпеки, жителів Краснодара попросили залишатися вдома і не виходити на вулицю.

Атаки на Краснодарський край

Нагадаємо, 7 серпня росіяни також скаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Тоді було пошкоджено НПЗ і військову частину.

У ніч на 24 серпня партизанські загони "АТЕШ" спалили вишку мобільного зв'язку в Краснодарському краї.

Крім того, 28 серпня в російській Самарі дрони атакували Куйбишевський НПЗ і призупинили його роботу.

