Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: повна окупація Донбасу і Запорізької області
Глава ГУР Кирило Буданов озвучив ключові цілі Росії на 2026 рік. За його словами, Москва хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова виданню "Суспільне".
Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні. До цього списку входить:
- повний контроль над Донецької областю;
- максимальне просування в Дніпропетровській області;
- продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;
- розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.
"Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року - це Донбас і Запорізька область", - резюмував Буданов.
Мирний план США і "хотілки" Росії
Нагадаємо, що в листопаді США представили новий план щодо завершення війни в Україні. Документ відверто був вигідним Росії, оскільки в первинному варіанті вимагав багатьох поступок з боку України, включаючи території.
З цієї причини Україна, США і Європа протягом місяця доопрацьовували документ, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Таким чином, мирний план скоротився з 28 пунктів до 20, і в середу, 24 грудня, президент Володимир Зеленський повністю його озвучив.
На даний момент відомо, що сторонам вдалося узгодити більшість моментів, проте найважчим, як і раніше, залишається питання територій. Адже, як відомо, Росія вимагає виведення військ ЗСУ з Донбасу. Київ, у свою чергу, відкидає цю ідею.
Відзначимо, що завтра, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план. Переговори пройдуть в резиденції Трампа у Флориді
Під час спілкування з пресою український лідер анонсував, що під час переговорів обов'язково підніме питання територій. Зокрема, буде обговорюватися Донбас і Запорізька АЕС.
Також ми писали, що на думку глави євродипломатії Кайї Каллас, якщо РФ отримає в рамках мирної угоди Донбас, тоді Росія точно продовжить захоплювати всю Україну.