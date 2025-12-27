ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: повна окупація Донбасу і Запорізької області

Субота 27 грудня 2025 17:41
UA EN RU
Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: повна окупація Донбасу і Запорізької області Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Глава ГУР Кирило Буданов озвучив ключові цілі Росії на 2026 рік. За його словами, Москва хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова виданню "Суспільне".

Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні. До цього списку входить:

  • повний контроль над Донецької областю;
  • максимальне просування в Дніпропетровській області;
  • продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;
  • розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.

"Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року - це Донбас і Запорізька область", - резюмував Буданов.

Мирний план США і "хотілки" Росії

Нагадаємо, що в листопаді США представили новий план щодо завершення війни в Україні. Документ відверто був вигідним Росії, оскільки в первинному варіанті вимагав багатьох поступок з боку України, включаючи території.

З цієї причини Україна, США і Європа протягом місяця доопрацьовували документ, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Таким чином, мирний план скоротився з 28 пунктів до 20, і в середу, 24 грудня, президент Володимир Зеленський повністю його озвучив.

На даний момент відомо, що сторонам вдалося узгодити більшість моментів, проте найважчим, як і раніше, залишається питання територій. Адже, як відомо, Росія вимагає виведення військ ЗСУ з Донбасу. Київ, у свою чергу, відкидає цю ідею.

Відзначимо, що завтра, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план. Переговори пройдуть в резиденції Трампа у Флориді

Під час спілкування з пресою український лідер анонсував, що під час переговорів обов'язково підніме питання територій. Зокрема, буде обговорюватися Донбас і Запорізька АЕС.

Також ми писали, що на думку глави євродипломатії Кайї Каллас, якщо РФ отримає в рамках мирної угоди Донбас, тоді Росія точно продовжить захоплювати всю Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас Запорізька область Кирило Буданов Війна в Україні
Новини
Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: повна окупація Донбасу і Запорізької області
Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: повна окупація Донбасу і Запорізької області
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну