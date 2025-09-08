РФ знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: її робота паралізована

Удари по енергетиці

Нагадаємо, вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

В той же день окупанти завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Сьогодні вночі 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.

А у місті Шостка Сумської області та в Шосткинському районі сьогодні зранку зникло світло внаслідок російського удару по об’єктах критичної інфраструктури.

