Шостка та район у Сумській області знеструмлені після російського удару

Понеділок 08 вересня 2025 10:08
Шостка та район у Сумській області знеструмлені після російського удару Фото: у Шостці зникло світло внаслідок російського ударуї (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Зранку у понеділок, 8 вересня, у місті Шостка Сумської області та в Шосткинському районі зникло світло внаслідок російського удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Сумиобленерго".

"Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!", - йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, аварійні бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії у постраждалих громадах.

Російські атаки на енергооб'єкти України

Після майже піврічної паузи Росія відновила удари по енергетичних об’єктах України. У Кремлі відкрито заявляють про намір продовжувати атаки саме на енергетичну інфраструктуру.

В ніч на 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.

Перед тим у місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російськими дронами частково зникла електроенергія.

Також у Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення.

Наскільки великі ризики енергокризи взимку - читайте у матеріалі РБК Україна.

Сумська область Війна в Україні Енергетики
