РФ снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: ее работа парализована

"Утром враг снова ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.

Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.