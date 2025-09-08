RU

Война в Украине

РФ снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: ее работа парализована

Фото иллюстративное: РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Утром враг снова ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.

Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

 

Удары по энергетике

Напомним, вечером 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.

В тот же день оккупанты нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Сегодня ночью 8 сентября под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сейчас спасатели и энергетики ликвидируют последствия.

А в городе Шостка Сумской области и в Шосткинском районе сегодня утром пропал свет в результате российского удара по объектам критической инфраструктуры.

Насколько велики риски энергокризиса зимой - читайте в материале РБК Украина.

