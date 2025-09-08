РФ снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: ее работа парализована

Утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Утром враг снова ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.
Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.
Напомним, вечером 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.
В тот же день оккупанты нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.
Сегодня ночью 8 сентября под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сейчас спасатели и энергетики ликвидируют последствия.
А в городе Шостка Сумской области и в Шосткинском районе сегодня утром пропал свет в результате российского удара по объектам критической инфраструктуры.
