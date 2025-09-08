ua en ru
Росія атакувала об'єкт теплової генерації в Київській області, - Міненерго

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 08:39
Росія атакувала об'єкт теплової генерації в Київській області, - Міненерго Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Один з об'єктів теплової генерації під Києвом зазнав пошкоджень під час масованого обстрілу. Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що мета обстрілу очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню. Ворог прагне залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

"Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі", - заявили у відомстві.

Ліквідація наслідків

Наразі рятувальники та енергетики працюють над усуненням наслідків обстрілу. У Міненерго підкреслили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Громадян закликають слідкувати за офіційними повідомленнями щодо можливих змін в енергопостачанні.

Обстріли енергетики

Росія в серпні відновила обстріли енергетичних об'єктів України. У Росії вже не приховують, що мають намір продовжити атаки саме на енергооб'єкти. Володимир Путін публічно заявив про це на зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати підготовку до зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Через обстріли Росією газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи.

