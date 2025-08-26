Росія вдарила по шахті ДТЕК: є жертва та троє поранених

Російські війська завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Міненерго.

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо", - йдеться у заяві.

За даними ДТЕК, внаслідок обстрілу пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулося знеструмлення.

На момент атаки під землею перебували 146 гірників, триває їхній підйом на поверхню.

Оновлено

За даними, у Донецькій області внаслідок обстрілу російськими військами підприємств вугільної галузі постраждали четверо працівників.

Один із шахтарів загинув, ще один перебуває у тяжкому стані, двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Внаслідок удару було знеструмлено підстанції, що живили шахти. Під землею опинилися заблокованими 148 гірників.

Завдяки оперативній роботі енергетиків та рятувальників усіх шахтарів підняли на поверхню. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.