Росія вдарила по шахті ДТЕК: є жертва та троє поранених

Вівторок 26 серпня 2025 14:33
UA EN RU
Росія вдарила по шахті ДТЕК: є жертва та троє поранених Фото: Росія атакувала шахту ДТЕК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Міненерго.

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо", - йдеться у заяві.

За даними ДТЕК, внаслідок обстрілу пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулося знеструмлення.

На момент атаки під землею перебували 146 гірників, триває їхній підйом на поверхню.

Оновлено

За даними, у Донецькій області внаслідок обстрілу російськими військами підприємств вугільної галузі постраждали четверо працівників.

Один із шахтарів загинув, ще один перебуває у тяжкому стані, двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Внаслідок удару було знеструмлено підстанції, що живили шахти. Під землею опинилися заблокованими 148 гірників.

Завдяки оперативній роботі енергетиків та рятувальників усіх шахтарів підняли на поверхню. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Росія обстріляла Добропільську громаду

Російські війська сьогодні обстріляли населені пункти Добропільської громади на Донеччині. Внаслідок атаки було знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників.

За словами місцевих жителів, під обстріли потрапили Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка.

ДТЕК Російська Федерація Війна в Україні
