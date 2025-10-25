UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ знову атакувала шахту у Дніпропетровській області: під землею було майже 500 людей

Фото: під землею перебувало 496 співробітника шахти (energo.dtek.com)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти у суботу, 25 жовтня, вчергове вдарили по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав", - повідомили у компанії.

Також у ДТЕК зазначили, що це вже 7 масштабна атака РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Обстріли ДТЕК і не тільки

Нагадаємо, що лише тиждень тому, 19 жовтня, росіяни теж масово атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час ворожого удару під землею перебувало 192 співробітники шахти.

Крім того, 26 серпня ворог теж завдав удару по шахті ДТЕК. Тоді в результаті обстрілу загинув один працівник, а ще троє отримали поранення. Крім цього, були пошкоджені споруди, обладнання підприємства, а також сталося знеструмлення. Пізніше стало відомо, що це сталося в Донецькій області.

Варто додати, що наприкінці вересня в ДТЕК показали, як вперше в Україні адаптували надземну поверхню шахти для роботи ветеранів з інвалідністю.

Також повідомлялося, що вугільні підприємства ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКВійна в Україні