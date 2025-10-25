РФ знову атакувала шахту у Дніпропетровській області: під землею було майже 500 людей

Обстріли ДТЕК і не тільки

Нагадаємо, що лише тиждень тому, 19 жовтня, росіяни теж масово атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час ворожого удару під землею перебувало 192 співробітники шахти.

Крім того, 26 серпня ворог теж завдав удару по шахті ДТЕК. Тоді в результаті обстрілу загинув один працівник, а ще троє отримали поранення. Крім цього, були пошкоджені споруди, обладнання підприємства, а також сталося знеструмлення. Пізніше стало відомо, що це сталося в Донецькій області.

Варто додати, що наприкінці вересня в ДТЕК показали, як вперше в Україні адаптували надземну поверхню шахти для роботи ветеранів з інвалідністю.

Також повідомлялося, що вугільні підприємства ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів.