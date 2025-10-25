РФ знову атакувала шахту у Дніпропетровській області: під землею було майже 500 людей

Російські окупанти у суботу, 25 жовтня, вчергове вдарили по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав", - повідомили у компанії.
Також у ДТЕК зазначили, що це вже 7 масштабна атака РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
Нагадаємо, що лише тиждень тому, 19 жовтня, росіяни теж масово атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час ворожого удару під землею перебувало 192 співробітники шахти.
Крім того, 26 серпня ворог теж завдав удару по шахті ДТЕК. Тоді в результаті обстрілу загинув один працівник, а ще троє отримали поранення. Крім цього, були пошкоджені споруди, обладнання підприємства, а також сталося знеструмлення. Пізніше стало відомо, що це сталося в Донецькій області.
Варто додати, що наприкінці вересня в ДТЕК показали, як вперше в Україні адаптували надземну поверхню шахти для роботи ветеранів з інвалідністю.
Також повідомлялося, що вугільні підприємства ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів.