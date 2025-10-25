РФ снова атаковала шахту в Днепропетровской области: под землей было почти 500 человек

Обстрелы ДТЭК и не только

Напомним, чтовсего неделю назад, 19 октября, россияне тоже массово атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Во время вражеского удара под землей находилось 192 сотрудника шахты.

Кроме того, 26 августа враг тоже нанес удар по шахте ДТЭК. Тогда в результате обстрела погиб один работник, а еще трое получили ранения. Кроме этого, были повреждены сооружения, оборудование предприятия, а также произошло обесточивание. Позже стало известно, что это произошло в Донецкой области.

Стоит добавить, что в конце сентября в ДТЭК показали, как впервые в Украине адаптировали надземную поверхность шахты для работы ветеранов с инвалидностью.

Также сообщалось, что угольные предприятия ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов.