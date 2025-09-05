ua en ru
На вугільних підприємствах ДТЕК працевлаштовано понад 300 ветеранів, третина з них – уперше після служби

П'ятниця 05 вересня 2025 18:27
На вугільних підприємствах ДТЕК працевлаштовано понад 300 ветеранів, третина з них – уперше після служби Фото: ДТЕК працевлаштовує ветеранів на вугільні підприємства (energo.dtek.com)
Автор: Ілона Свиридова

Вугільні підприємства компанії ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів. Із них 86 – уперше після служби, а понад 40 – ветерани з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

У компанії розповіли, що з початку війни понад 4 тисячі співробітників шахт та інших вугільних підприємств ДТЕК долучилися до лав ЗСУ та приєдналися до захисту країни.

"За час повномасштабного вторгнення 226 ветеранів російсько-української війни, – після демобілізації через погіршення стану здоров’я чи сімейні обставини, – повернулися до роботи на вугільні підприємства компанії. Ще 86 – працевлаштувалися вперше", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вугільних підприємствах компанії для захисників та ветеранів створена розгалужена мережа підтримки, яка сприяє відновленню та розвитку професійних навиків.

В компанії додали, що чимало ветеранів та цивільних мають набуту інвалідність, тому на підприємствах "ДТЕК Енерго" триває робота зі створення інклюзивного простору.

Зокрема, вже проведено аудити на 18 підприємствах компанії та підготовлені плани з адаптації та облаштування на них інклюзивного середовища.

"Додатково, щоб сприяти працевлаштуванню ветеранів з інвалідністю, які пішли захищати країну і хочуть після демобілізації повернутись до роботи, ми завершуємо створення універсального інструменту – каталогу інклюзивних робочих місць. Завдяки цьому зможемо підбирати їм робочі місця з урахуванням фізичних особливостей та потреб", – наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Це дозволить розширити можливості працевлаштування та професійної самореалізації для ветеранів з інвалідністю. При цьому вже зараз на вугільних підприємствах компанії працюють понад 40 ветеранів з інвалідністю, зазначив Фоменко.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

