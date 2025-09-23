ДТЕК уперше в Україні адаптувала надземну поверхню шахти для потреб ветеранів з інвалідністю

В компанії ДТЕК показали, як вперше в Україні адаптували надземну поверхню шахти для роботи ветеранів з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сюжет телеканалу "Ми – Україна" про одне з вугледобувних підприємств ДТЕК на Дніпропетровщині.

Зазначається, лише на це підприємство після служби повернулося вже 58 ветеранів. Серед них є і ті, хто внаслідок війни отримав інвалідність.

Дехто, як і до служби, якщо дозволяє здоров’я, працює за фахом. Дехто, після важких поранень – опановують нові спеціальності.

В компанії підкреслили, що для ветеранів є можливість перенавчитись на нову професію для роботи на поверхні. Тому для їх потреб на підприємстві переобладнали робочий простір та побутові приміщення.

Зокрема, у визначених місцях змонтували поручні, адаптували вбиральні, душові, встановили зручні вказівники, контрастні стрічки в зонах, де потрібна підвищена увага, та реалізували інші облаштування.