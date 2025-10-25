ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ знову атакувала шахту у Дніпропетровській області: під землею було майже 500 людей

Субота 25 жовтня 2025 16:20
UA EN RU
РФ знову атакувала шахту у Дніпропетровській області: під землею було майже 500 людей Фото: під землею перебувало 496 співробітника шахти (energo.dtek.com)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти у суботу, 25 жовтня, вчергове вдарили по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав", - повідомили у компанії.

Також у ДТЕК зазначили, що це вже 7 масштабна атака РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Обстріли ДТЕК і не тільки

Нагадаємо, що лише тиждень тому, 19 жовтня, росіяни теж масово атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час ворожого удару під землею перебувало 192 співробітники шахти.

Крім того, 26 серпня ворог теж завдав удару по шахті ДТЕК. Тоді в результаті обстрілу загинув один працівник, а ще троє отримали поранення. Крім цього, були пошкоджені споруди, обладнання підприємства, а також сталося знеструмлення. Пізніше стало відомо, що це сталося в Донецькій області.

Варто додати, що наприкінці вересня в ДТЕК показали, як вперше в Україні адаптували надземну поверхню шахти для роботи ветеранів з інвалідністю.

Також повідомлялося, що вугільні підприємства ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Війна в Україні
Новини
Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)
Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію