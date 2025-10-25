РФ снова атаковала шахту в Днепропетровской области: под землей было почти 500 человек

Российские оккупанты в субботу, 25 октября, в очередной раз ударили по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Также в ДТЭК отметили, что это уже 7 масштабная атака РФ на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

"Во время атаки под землей находилось 496 сотрудника шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал", - сообщили в компании.

Обстрелы ДТЭК и не только

Напомним, чтовсего неделю назад, 19 октября, россияне тоже массово атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Во время вражеского удара под землей находилось 192 сотрудника шахты.

Кроме того, 26 августа враг тоже нанес удар по шахте ДТЭК. Тогда в результате обстрела погиб один работник, а еще трое получили ранения. Кроме этого, были повреждены сооружения, оборудование предприятия, а также произошло обесточивание. Позже стало известно, что это произошло в Донецкой области.

Стоит добавить, что в конце сентября в ДТЭК показали, как впервые в Украине адаптировали надземную поверхность шахты для работы ветеранов с инвалидностью.

Также сообщалось, что угольные предприятия ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов.