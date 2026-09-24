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РФ знищила відділення "Нової пошти" в Києві: як клієнтам дізнатись статус посилок

15:38 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У результаті ворожої атаки в ніч на 24 вересня у Києві було зруйноване відділення "Нової пошти" №6, а також пошкоджене сортувальне депо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Telegram.

Наслідки атаки РФ для "Нової пошти"

Українцям розповіли, що внаслідок ворожих ударів по Київській області в ніч проти 24 вересня у столиці було:

  • знищене відділення "Нової пошти" №6;
  • пошкоджене сортувальне депо НП.

"Триває ліквідація наслідків", - зауважили у компанії.

Наголошується, що ніхто з працівників не постраждав.

Наслідки атаки РФ для "Нової пошти" та її клієнтів (фото: t.me/novapostcorp)

Що буде з посилками, які постраждали

Згідно з інформацією НП, вантаж - "частково знищено".

При цьому зазначається, що вцілілі посилки вже переміщують на іншу локацію.

"Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково", - уточнили в "Новій пошті".

Повідомляється також, що компанія "компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки".

Як дізнатись актуальний статус відправлень

У прес-службі НП поділились, що вже задіяли "резервну логістику" - щоб "мінімізувати можливі затримки в доставці".

Насамкінець клієнтам нагадали, що актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Нова пошта" змінює модель зберігання, щоб вистояти під ударами РФ.

Крім того, ми пояснювали, як змінились правила для різних закладів та їх клієнтів під час повітряних тривог в Україні.

Читайте також про наслідки атаки РФ у різних районах Києва та як ППО її відбила.

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