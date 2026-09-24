РФ уничтожила отделение "Новой почты" в Киеве: как клиентам узнать статус посылок

Последствия атаки РФ для "Новой почты"

Украинцам рассказали, что в результате вражеских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября в столице было:

уничтожено отделение "Новой почты" №6;

"Новой почты" №6; повреждено сортировочное депо НП.

"Продолжается ликвидация последствий", - отметили в компании.

Подчеркивается, что никто из работников не пострадал.

Последствия атаки РФ для "Новой почты" и ее клиентов (фото: t.me/novapostcorp)

Что будет с пострадавшими посылками

Согласно информации НП, груз - "частично уничтожен".

При этом отмечается, что уцелевшие посылки уже перемещают на другую локацию.

"Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно", - уточнили в "Новой почте".

Сообщается также, что компания "компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки".

Как узнать актуальный статус отправлений

В пресс-службе НП поделились, что уже задействовали "резервную логистику" - чтобы "минимизировать возможные задержки в доставке".

В заключение клиентам напомнили, что актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать: