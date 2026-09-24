РФ уничтожила отделение "Новой почты" в Киеве: как клиентам узнать статус посылок

В результате вражеской атаки в ночь на 24 сентября в Киеве было разрушено отделение "Новой почты" №6, а также повреждено сортировочное депо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.
Украинцам рассказали, что в результате вражеских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября в столице было:
"Продолжается ликвидация последствий", - отметили в компании.
Подчеркивается, что никто из работников не пострадал.
Согласно информации НП, груз - "частично уничтожен".
При этом отмечается, что уцелевшие посылки уже перемещают на другую локацию.
"Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно", - уточнили в "Новой почте".
Сообщается также, что компания "компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки".
В пресс-службе НП поделились, что уже задействовали "резервную логистику" - чтобы "минимизировать возможные задержки в доставке".
В заключение клиентам напомнили, что актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать:
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" меняет модель хранения , чтобы выстоять под ударами РФ.
Кроме того, мы объясняли, как изменилисьправила для разных заведений и их клиентов во время воздушных тревог в Украине.
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