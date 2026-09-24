RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

РФ уничтожила отделение "Новой почты" в Киеве: как клиентам узнать статус посылок

15:38 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В результате вражеской атаки в ночь на 24 сентября в Киеве было разрушено отделение "Новой почты" №6, а также повреждено сортировочное депо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.

Последствия атаки РФ для "Новой почты"

Украинцам рассказали, что в результате вражеских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября в столице было:

  • уничтожено отделение "Новой почты" №6;
  • повреждено сортировочное депо НП.

"Продолжается ликвидация последствий", - отметили в компании.

Подчеркивается, что никто из работников не пострадал.

Последствия атаки РФ для "Новой почты" и ее клиентов (фото: t.me/novapostcorp)

Что будет с пострадавшими посылками

Согласно информации НП, груз - "частично уничтожен".

При этом отмечается, что уцелевшие посылки уже перемещают на другую локацию.

"Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно", - уточнили в "Новой почте".

Сообщается также, что компания "компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки".

Как узнать актуальный статус отправлений

В пресс-службе НП поделились, что уже задействовали "резервную логистику" - чтобы "минимизировать возможные задержки в доставке".

В заключение клиентам напомнили, что актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать:

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" меняет модель хранения , чтобы выстоять под ударами РФ.

Кроме того, мы объясняли, как изменилисьправила для разных заведений и их клиентов во время воздушных тревог в Украине.

Читайте также о последствиях атаки РФ в разных районах Киева и как ПВО ее отразило .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевНова поштаОбстрел КиевапосилкипослугиСоветыАтака дроновПриложениеРакетная атака