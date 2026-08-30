"Нова пошта" змінює модель зберігання, щоб вистояти під ударами РФ, - гендиректор

Після знищення центру у Святопетрівському "Нова пошта" зробить складами свої відділення по всій країні. Так компанія хоче вберегти товари клієнтів від нових ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука .

"Нова пошта" змінює модель зберігання товарів після удару по своїй інфраструктурі. Щоб зробити фулфілмент стійкішим до атак, компанія розгортає децентралізовану модель: вантажні та поштові відділення по всій країні стають локальними складами.

Асортимент клієнтів розподілятимуть між різними локаціями - це зменшить залежність від одного великого центру й дозволить бізнесам працювати навіть у разі нових ударів.

Поштовхом до змін став удар у ніч проти 28 серпня, коли "Нова пошта" втратила фулфілмент-центр і сортувальне депо у Святопетрівському.

У компанії зазначають, що це був найсучасніший роботизований фулфілмент-центр, який створювали роками з найкращими інженерними рішеннями.

За словами Тафійчука, особливо болючою стала втрата тисяч примірників книжок - світових бестселерів і творів українських авторів від видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основи" та інших.

"Наша стійкість криється у здатності швидко перебудовуватися, розподіляти ризики та підтримувати партнерів за будь-яких обставин, а не просто в стінах чи обладнанні", - зазначив гендиректор.

Компенсація партнерам

Компанія спілкується з кожним видавництвом і магазином, чиї книги знищено, щоб визначити потреби та опрацювати індивідуальні механізми підтримки.

У компанії пообіцяли компенсувати збитки й допомогти партнерам відновити втрачене та видати нові тиражі.