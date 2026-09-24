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Летіли "Циркони", балістика та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:28 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Летіли "Циркони", балістика та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: сили ППО цієї ночі збили 227 ворожих цілей (Getty Images)
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У ніч на 24 вересня російські війська атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 282 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували:

  • протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської, Ростовської, Орловської обл.;
  • балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської та Брянської обл.;
  • 282 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.

Основні напрямки удару - Одещина, Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 227 цілей:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 3 балістичні ракети "Іскандер- М"/С-400/KN-23;
  • 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 219 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Обстріли України 24 вересня

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські війська атакували Київ дронами та балістичними ракетами - у місті пролунало кілька хвиль вибухів. Уламки впали в кількох районах столиці. Є загиблі та постраждалі.

Також цієї ночі росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

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