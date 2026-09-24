Летіли "Циркони", балістика та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 24 вересня російські війська атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 282 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 227 цілей:

Обстріли України 24 вересня

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські війська атакували Київ дронами та балістичними ракетами - у місті пролунало кілька хвиль вибухів. Уламки впали в кількох районах столиці. Є загиблі та постраждалі.

Також цієї ночі росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.