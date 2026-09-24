ДСНС показала наслідки атаки на Київ: є загиблі, серед завалів рятували людину

ДСНС оприлюднило деталі та фото наслідків нічної атаки на Київ 24 вересня. Унаслідок удару загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

За іншою адресою зруйновано приватний будинок - рятувальники врятували одну людину, пожежу ліквідували. Пошкоджено ще два сусідніх будинки.

За іншою адресою в районі горіла одноповерхова нежитлова будівля - вогонь також ліквідували.

Унаслідок влучання поруч із пологовим будинком на парковці спалахнули чотири автомобілі - пожежу ліквідували. На місці виявили тіло загиблого.

Нагадаємо, ще до цієї атаки ЦПД попереджав про підготовку Росії до нового удару балістикою по території України.

А напередодні, 23 вересня, ворог уже бив по Києву - тоді загинули щонайменше двоє людей, і зрештою кількість постраждалих сягнула 45.

Ті удари теж не обійшлись без наслідків: у Солом'янському районі уламки безпілотника впали між будинками, спалахнула територія транспортного підприємства, а ще один дрон влучив у магазин і зачепив дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі постраждали склади, автозаправка, бізнес-центр і транспортні об'єкти. У Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та пожежу на АЗС.