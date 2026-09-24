РФ знищила відділення "Нової пошти" в Києві: як клієнтам дізнатись статус посилок

У результаті ворожої атаки в ніч на 24 вересня у Києві було зруйноване відділення "Нової пошти" №6, а також пошкоджене сортувальне депо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Telegram.

Наслідки атаки РФ для "Нової пошти"

Українцям розповіли, що внаслідок ворожих ударів по Київській області в ніч проти 24 вересня у столиці було:

знищене відділення "Нової пошти" №6;

"Нової пошти" №6; пошкоджене сортувальне депо НП.

"Триває ліквідація наслідків", - зауважили у компанії.

Наголошується, що ніхто з працівників не постраждав.

Наслідки атаки РФ для "Нової пошти" та її клієнтів (фото: t.me/novapostcorp)

Що буде з посилками, які постраждали

Згідно з інформацією НП, вантаж - "частково знищено".

При цьому зазначається, що вцілілі посилки вже переміщують на іншу локацію.

"Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково", - уточнили в "Новій пошті".

Повідомляється також, що компанія "компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки".

Як дізнатись актуальний статус відправлень

У прес-службі НП поділились, що вже задіяли "резервну логістику" - щоб "мінімізувати можливі затримки в доставці".

Насамкінець клієнтам нагадали, що актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись: