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РФ уничтожила отделение "Новой почты" в Киеве: как клиентам узнать статус посылок

15:38 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
РФ уничтожила отделение "Новой почты" в Киеве: как клиентам узнать статус посылок Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В результате вражеской атаки в ночь на 24 сентября в Киеве было разрушено отделение "Новой почты" №6, а также повреждено сортировочное депо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.

Последствия атаки РФ для "Новой почты"

Украинцам рассказали, что в результате вражеских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября в столице было:

  • уничтожено отделение "Новой почты" №6;
  • повреждено сортировочное депо НП.

"Продолжается ликвидация последствий", - отметили в компании.

Подчеркивается, что никто из работников не пострадал.

РФ уничтожила отделение &quot;Новой почты&quot; в Киеве: как клиентам узнать статус посылокПоследствия атаки РФ для "Новой почты" и ее клиентов (фото: t.me/novapostcorp)

Что будет с пострадавшими посылками

Согласно информации НП, груз - "частично уничтожен".

При этом отмечается, что уцелевшие посылки уже перемещают на другую локацию.

"Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно", - уточнили в "Новой почте".

Сообщается также, что компания "компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки".

Как узнать актуальный статус отправлений

В пресс-службе НП поделились, что уже задействовали "резервную логистику" - чтобы "минимизировать возможные задержки в доставке".

В заключение клиентам напомнили, что актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать:

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" меняет модель хранения , чтобы выстоять под ударами РФ.

Кроме того, мы объясняли, как изменилисьправила для разных заведений и их клиентов во время воздушных тревог в Украине.

Читайте также о последствиях атаки РФ в разных районах Киева и как ПВО ее отразило .

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