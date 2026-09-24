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Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах

14:05 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин із Москвою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Axios.

За словами Зеленського, йдеться про:

  • припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури;
  • відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі;
  • тристороння зустріч США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.

Президент зазначив, що пропозиція про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від СШ, і Україна готова на це погодитися.

"Пропозиція зараз на порядку денному: енергетичне перемир’я. Ми готові", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що США прагнуть знову відкрити "зерновий коридор" і провести тристоронню зустріч..

США висунули ідею спочатку провести зустріч технічних груп, а не зустріч на рівні лідерів. Як можливе місце проведення вони запропонували Абу-Дабі.

"Ми відкриті до пропозицій - будь-яка країна, будь-який формат", - наголосив український президент.

Заяви Трампа та Зеленського щодо завершення війни

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Після зустрічі Зеленський назвав умову для енергетичного перемир'я з Росією.

Водночас Трамп під час свого виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підкреслив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".

Зеленський також висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими за допомогою Трампа.

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