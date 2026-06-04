РФ знищила унікальний 200-річний храм на Сумщині

Головне: Втрата пам'ятки: Російські війська остаточно знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Юнаківці на Сумщині.

Російські війська остаточно знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Юнаківці на Сумщині. Удари авіабомбами: Церква, яка пережила дві світові війни, не встояла під систематичними ударами РФ - по ній неодноразово били керованими авіабомбами.

Церква, яка пережила дві світові війни, не встояла під систематичними ударами РФ - по ній неодноразово били керованими авіабомбами. Хронологія руйнувань: Перші великі пошкодження купола та дзвіниці зафіксували восени 2024 року, а наступні обстріли повністю добили споруду.

Перші великі пошкодження купола та дзвіниці зафіксували восени 2024 року, а наступні обстріли повністю добили споруду. Унікальна архітектура: Храм звели у 1806 році. Він вважався одним із найкращих зразків раннього класицизму в Україні, а його зображення є на гербі Сумського району.

Храм звели у 1806 році. Він вважався одним із найкращих зразків раннього класицизму в Україні, а його зображення є на гербі Сумського району. Знищене село: Юнаківка перебуває під постійним вогнем окупантів - наразі в населеному пункті практично не залишилося вцілілих будівель.

Храм неодноразово потрапляв під російські обстріли від початку повномасштабної війни. Остаточно будівля була зруйнована внаслідок ворожих ударів по Юнаківці, яка тривалий час перебуває під постійним вогневим контролем армії РФ.

Архітектор та активіст Ігор Титаренко розповів виданню, що до початку повномасштабного вторгнення церква продовжувала діяти у підвальній частині будівлі - так званій зимовій церкві. Водночас основна споруда перебувала на реставрації.

Храм, який став символом району

Церква Різдва Богородиці була настільки відомою архітектурною пам'яткою, що її зображення використовували на гербі Сумського району.

Храм звели на початку XIX століття. За даними істориків, його будівництво завершили у 1806 році, а фінансування, ймовірно, здійснював князь і камергер Михайло Голіцин.



Храм Різдва Пресвятої Богородиці у 1914 році (фото: otkudarodom.ua)

Споруда вважається одним із найкращих зразків доби раннього класицизму не лише на Сумщині, а й в Україні загалом. Храм був хрестово-купольним, двоярусним, із центральним куполом та чотирма банями. Особливістю будівлі були колонні портики, складна система склепінь і декоративне оздоблення інтер'єрів зі стінописами та ліпниною.

Святиня пережила понад 200 років історії, революційні події та Другу світову війну, однак не встояла під час російського вторгнення.



Зруйнована церква у Юнаківці (фото: 47 МБр "Маґура")

Руйнування почалися ще у 2024 році

Пошкодження храму фіксували ще восени 2024 року. Тоді внаслідок російських ударів навколо споруди згоріли дерев'яні риштування, було проламано один із куполів, пошкоджено дзвіницю та башти.

Проте подальші обстріли призвели до майже повного знищення історичної пам'ятки.

За інформацією "Кордон.Медіа", у самій Юнаківці нині практично не залишилося вцілілих будівель. По місцевій церкві неодноразово били керованими авіабомбами.