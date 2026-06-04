РФ знищила унікальний 200-річний храм на Сумщині

У Юнаківці Сумської області російські війська знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці - одну з найвизначніших архітектурних пам'яток регіону. Від святині, яка простояла понад два століття, залишилися лише руїни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кордон.Медіа".
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Храм неодноразово потрапляв під російські обстріли від початку повномасштабної війни. Остаточно будівля була зруйнована внаслідок ворожих ударів по Юнаківці, яка тривалий час перебуває під постійним вогневим контролем армії РФ.
Архітектор та активіст Ігор Титаренко розповів виданню, що до початку повномасштабного вторгнення церква продовжувала діяти у підвальній частині будівлі - так званій зимовій церкві. Водночас основна споруда перебувала на реставрації.
Церква Різдва Богородиці була настільки відомою архітектурною пам'яткою, що її зображення використовували на гербі Сумського району.
Храм звели на початку XIX століття. За даними істориків, його будівництво завершили у 1806 році, а фінансування, ймовірно, здійснював князь і камергер Михайло Голіцин.
Храм Різдва Пресвятої Богородиці у 1914 році (фото: otkudarodom.ua)
Споруда вважається одним із найкращих зразків доби раннього класицизму не лише на Сумщині, а й в Україні загалом. Храм був хрестово-купольним, двоярусним, із центральним куполом та чотирма банями. Особливістю будівлі були колонні портики, складна система склепінь і декоративне оздоблення інтер'єрів зі стінописами та ліпниною.
Святиня пережила понад 200 років історії, революційні події та Другу світову війну, однак не встояла під час російського вторгнення.
Зруйнована церква у Юнаківці (фото: 47 МБр "Маґура")
Пошкодження храму фіксували ще восени 2024 року. Тоді внаслідок російських ударів навколо споруди згоріли дерев'яні риштування, було проламано один із куполів, пошкоджено дзвіницю та башти.
Проте подальші обстріли призвели до майже повного знищення історичної пам'ятки.
За інформацією "Кордон.Медіа", у самій Юнаківці нині практично не залишилося вцілілих будівель. По місцевій церкві неодноразово били керованими авіабомбами.
РБК-Україна раніше повідомляло про обстріли Сумської області, внаслідок яких значних руйнувань зазнають об’єкти громадської інфраструктури, транспорт та будинки цивільного населення регіону. Зокрема, нещодавно росіяни зруйнували будівлю залізничного вокзалу у Шостці.