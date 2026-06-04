РФ уничтожила уникальный 200-летний храм на Сумщине

В Юнаковке Сумской области российские войска уничтожили Храм Рождества Пресвятой Богородицы - один из самых выдающихся архитектурных памятников региона. От святыни, которая простояла более двух веков, остались лишь руины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кордон.Медиа".
Главное:
Храм неоднократно попадал под российские обстрелы с начала полномасштабной войны. Окончательно здание было разрушено в результате вражеских ударов по Юнаковке, которая длительное время находится под постоянным огневым контролем армии РФ.
Архитектор и активист Игорь Титаренко рассказал изданию, что до начала полномасштабного вторжения церковь продолжала действовать в подвальной части здания - так называемой зимней церкви. В то же время основное сооружение находилось на реставрации.
Церковь Рождества Богородицы была настолько известной архитектурной достопримечательностью, что ее изображение использовали на гербе Сумского района.
Храм возвели в начале XIX века. По данным историков, его строительство завершили в 1806 году, а финансирование, вероятно, осуществлял князь и камергер Михаил Голицын.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 1914 году (фото: otkudarodom.ua)
Сооружение считается одним из лучших образцов эпохи раннего классицизма не только на Сумщине, но и в Украине в целом. Храм был крестово-купольным, двухъярусным, с центральным куполом и четырьмя куполами. Особенностью здания были колонные портики, сложная система сводов и декоративное убранство интерьеров со стенописями и лепниной.
Святыня пережила более 200 лет истории, революционные события и Вторую мировую войну, однако не устояла во время российского вторжения.
Разрушенная церковь в Юнаковке (фото: 47 МБр "Магура")
Повреждения храма фиксировали еще осенью 2024 года. Тогда в результате российских ударов вокруг сооружения сгорели деревянные леса, был проломлен один из куполов, повреждены колокольня и башни.
Однако дальнейшие обстрелы привели к почти полному уничтожению исторического памятника.
По информации "Кордон.Медиа", в самой Юнаковке сейчас практически не осталось уцелевших зданий. По местной церкви неоднократно били управляемыми авиабомбами.
РБК-Украина ранее сообщало об обстрелах Сумской области, в результате которых значительным разрушениям подвергаются объекты общественной инфраструктуры, транспорт и дома гражданского населения региона. В частности, недавно россияне разрушили здание железнодорожного вокзала в Шостке.