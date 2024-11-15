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Атака на символ Сумщини: обстріл пошкодив храм Різдва Пресвятої Богородиці

Суми, П'ятниця 15 листопада 2024 16:00
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Атака на символ Сумщини: обстріл пошкодив храм Різдва Пресвятої Богородиці Фото: церква Різдва у Юнаківці постраждала від російського обстрілу (portal-pravoslavie.sumy.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У селі Юнаківка Сумського району під час російського обстрілу постраждала церква Різдва Пресвятої Богородиці - пам’ятка національного значення, яка є важливою культурною спадщиною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Православну Сумщину.

Історична спадщина

Різдво-Богородицька церква була збудована у 1806 році й вважається одним із найкращих прикладів архітектури раннього класицизму. Її величний вигляд став символом не лише села Юнаківка, а й усього Сумського району, оскільки храм зображений на його гербі.

Наслідки руйнувань

Під час обстрілу були пошкоджені стіни, дах і фасад церкви головний архітектор Сумщини Володимир Биков зазначив, що руйнування завдали непоправної шкоди культурній спадщині Сумщини. Збереження таких пам’яток є важливим для ідентичності та історичної пам’яті українського народу. Про наслідки руйнування повідомив Володимир Биков, оприлюднивши фото пошкоджень та історичні знімки храму.

Фото: facebook/Володимир Биков

Символ духовності

Церква Різдва Пресвятої Богородиці була центром духовного життя місцевої громади. Сумська єпархія висловила співчуття жителям села Юнаківка та закликала до спільної молитви за мир і збереження святинь.

Інцидент нагадує про безцінність культурної спадщини, яку російська агресія ставить під загрозу. Україна продовжує боротися не лише за свої території, а й за збереження культурних символів нації.

Нагадаємо,що російські окупанти завдали 2 березня 2022 року удару по Успенському собору в Харкові. В цей час в будівлі святині ховалися люди. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганської області. Зазначається, що поранень зазнали двоє священників.

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