Атака на символ Сумщини: обстріл пошкодив храм Різдва Пресвятої Богородиці
У селі Юнаківка Сумського району під час російського обстрілу постраждала церква Різдва Пресвятої Богородиці - пам’ятка національного значення, яка є важливою культурною спадщиною України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Православну Сумщину.
Історична спадщина
Різдво-Богородицька церква була збудована у 1806 році й вважається одним із найкращих прикладів архітектури раннього класицизму. Її величний вигляд став символом не лише села Юнаківка, а й усього Сумського району, оскільки храм зображений на його гербі.
Наслідки руйнувань
Під час обстрілу були пошкоджені стіни, дах і фасад церкви головний архітектор Сумщини Володимир Биков зазначив, що руйнування завдали непоправної шкоди культурній спадщині Сумщини. Збереження таких пам’яток є важливим для ідентичності та історичної пам’яті українського народу. Про наслідки руйнування повідомив Володимир Биков, оприлюднивши фото пошкоджень та історичні знімки храму.
Символ духовності
Церква Різдва Пресвятої Богородиці була центром духовного життя місцевої громади. Сумська єпархія висловила співчуття жителям села Юнаківка та закликала до спільної молитви за мир і збереження святинь.
Інцидент нагадує про безцінність культурної спадщини, яку російська агресія ставить під загрозу. Україна продовжує боротися не лише за свої території, а й за збереження культурних символів нації.
Нагадаємо,що російські окупанти завдали 2 березня 2022 року удару по Успенському собору в Харкові. В цей час в будівлі святині ховалися люди. На щастя, ніхто не постраждав.
Крім того, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганської області. Зазначається, що поранень зазнали двоє священників.