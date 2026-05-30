РФ цієї ночі обстріляла Сумщину: постраждала інфраструктура, будинки та транспорт
Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткинській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.
Як повідомив Григоров, в результаті дронової атаки по громаді є влучання.
А саме є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт.
"Із ночі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", - додав голова Сумської ОВА.
Фото: наслідки обстрілу 30 травня (t.me/hryhorov_oleg)
Атака на Північ
Росіяни систематично здійснюють атаки на північні області і Сумщина - не виключення. Окрім ескалації на фронті ворог не припиняє завдавати шкоду і цивільному населенню регіону.
Нагадаємо, нещодавно росіяни вчергове атакували дронами громади Сумщини. Частину безпілотників було збито, але частина все ж влучили, через що були пошкоджені будинки та інфраструктура.
Ще повідомлялось, як РФ завдала масованого удару по Сумській області - тоді загинули кілька осіб, понад 10 людей отримали поранення.
Незадовго до цього на Сумщині дрони вбили водія вантажівки та мотоцикліста. Ворог цілеспрямовано атакував транспортні засоби, що призвело до трагічних наслідків.