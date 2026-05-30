ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ цієї ночі обстріляла Сумщину: постраждала інфраструктура, будинки та транспорт

07:35 30.05.2026 Сб
2 хв
Попередньо обійшлось без постраждалих
aimg Юлія Маловічко
РФ цієї ночі обстріляла Сумщину: постраждала інфраструктура, будинки та транспорт Фото: працівник ДСНС на виклиці (ДСНС України)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткинській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

Читайте також: Росіяни атакували Сумську область: у регіоні пошкоджені будинки та інфраструктура

Як повідомив Григоров, в результаті дронової атаки по громаді є влучання.
А саме є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт.

"Із ночі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", - додав голова Сумської ОВА.

Фото: наслідки обстрілу 30 травня (t.me/hryhorov_oleg)

Атака на Північ

Росіяни систематично здійснюють атаки на північні області і Сумщина - не виключення. Окрім ескалації на фронті ворог не припиняє завдавати шкоду і цивільному населенню регіону.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вчергове атакували дронами громади Сумщини. Частину безпілотників було збито, але частина все ж влучили, через що були пошкоджені будинки та інфраструктура.

Ще повідомлялось, як РФ завдала масованого удару по Сумській області - тоді загинули кілька осіб, понад 10 людей отримали поранення.

Незадовго до цього на Сумщині дрони вбили водія вантажівки та мотоцикліста. Ворог цілеспрямовано атакував транспортні засоби, що призвело до трагічних наслідків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сумська область Атака дронів
Новини
Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза
Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві