Росіяни рознесли дронами вокзал у Шостці: що з пасажирами і чи ходять поїзди

Російські окупанти вночі 30 травня прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області. Також пошкоджена інфраструктура станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Вночі росіяни прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу Шостка та пошкодили інфраструктуру станції", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях.

Ранкові рейси в регіоні - за графіком, можливі оперативні коригування у наступних приміських маршрутах.