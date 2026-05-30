Росіяни рознесли дронами вокзал у Шостці: що з пасажирами і чи ходять поїзди

10:38 30.05.2026 Сб
Кілька десятків "Шахедів" атакували залізницю
aimg Тетяна Степанова
Росіяни рознесли дронами вокзал у Шостці: що з пасажирами і чи ходять поїзди Фото: росіяни рознесли дронами вокзал у Шостці (t.me/UkrzalInfo)
Російські окупанти вночі 30 травня прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області. Також пошкоджена інфраструктура станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Вночі росіяни прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу Шостка та пошкодили інфраструктуру станції", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях.

Ранкові рейси в регіоні - за графіком, можливі оперативні коригування у наступних приміських маршрутах.

Обстріл Сумщини

Нагадаємо, цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткинській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони.

У результаті дронової атаки по громаді є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Також пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення та транспорт.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
