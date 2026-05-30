Росіяни рознесли дронами вокзал у Шостці: що з пасажирами і чи ходять поїзди
Російські окупанти вночі 30 травня прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області. Також пошкоджена інфраструктура станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
В УЗ зазначили, що жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях.
Ранкові рейси в регіоні - за графіком, можливі оперативні коригування у наступних приміських маршрутах.
Обстріл Сумщини
Нагадаємо, цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткинській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони.
У результаті дронової атаки по громаді є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Також пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення та транспорт.