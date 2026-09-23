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РФ знищила п'ять магазинів JYSK за місяць: працівникам пропонують релокацію

11:15 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
РФ знищила п'ять магазинів JYSK за місяць: працівникам пропонують релокацію Фото: російські атаки знищили п’ять магазинів JYSK за останній місяць (Євген Іваниця)
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У Запоріжжі внаслідок російської атаки знищено магазин JYSK. Це вже п’ятий магазин мережі, який був зруйнований російськими ударами за останній місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Country Director JYSK Україна Євгена Іваниці в LinkedIn.

За його словами, за останній місяць російські атаки знищили магазини JYSK у Сумах, Дніпрі, Кривому Розі, а також двічі у Запоріжжі.

''Найважливіше – дотримання всіх вимог безпеки знову дозволило уникнути жертв серед наших працівників та покупців'', – зазначив Євген Іваниця.

Він також повідомив, що працівникам знищених магазинів JYSK нададуть можливість релокуватися до інших міст України, де продовжують працювати магазини мережі.

Іваниця також зазначив, що через російські атаки українські міста залишаються без звичних ознак нормального життя. За його словами, компанії, зокрема Епіцентр, Sinsay та Фокстрот, уже залишили Суми та Запоріжжя.

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок 22 вересня ввечері, знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився черговий торговельний центр "Амстор", внаслідок чого на об'єкті масштабна пожежа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, Російська Федерація готує новий масований обстріл нашої країни.

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