РФ знищила п'ять магазинів JYSK за місяць: працівникам пропонують релокацію

У Запоріжжі внаслідок російської атаки знищено магазин JYSK. Це вже п’ятий магазин мережі, який був зруйнований російськими ударами за останній місяць.

За його словами, за останній місяць російські атаки знищили магазини JYSK у Сумах, Дніпрі, Кривому Розі, а також двічі у Запоріжжі.

''Найважливіше – дотримання всіх вимог безпеки знову дозволило уникнути жертв серед наших працівників та покупців'', – зазначив Євген Іваниця.

Він також повідомив, що працівникам знищених магазинів JYSK нададуть можливість релокуватися до інших міст України, де продовжують працювати магазини мережі.

Іваниця також зазначив, що через російські атаки українські міста залишаються без звичних ознак нормального життя. За його словами, компанії, зокрема Епіцентр, Sinsay та Фокстрот, уже залишили Суми та Запоріжжя.