РФ уничтожила пять магазинов JYSK за месяц: работникам предлагают релокацию
В Запорожье в результате российской атаки уничтожен магазин JYSK. Это уже пятый магазин сети, разрушенный российскими ударами за последний месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Country Director JYSK Украина Евгения Иваницы в LinkedIn.
По его словам, за последний месяц российские атаки уничтожили магазины JYSK в Сумах, Днепре, Кривом Роге и дважды в Запорожье.
''Самое важное – соблюдение всех требований безопасности снова позволило избежать жертв среди наших работников и покупателей'', – отметил Евгений Иваница.
Он также сообщил, что работникам уничтоженных магазинов JYSK предоставят возможность релоцироваться в другие города Украины, где продолжают работать магазины сети.
Иваница также отметил, что из-за российских атак украинские города остаются без привычных признаков нормальной жизни. По его словам, компании, в частности, Эпицентр, Sinsay и Фокстрот, уже покинули Сумы и Запорожье.
Напомним, российские кафиры во вторник 22 сентября вечером снова атаковали Запорожье. Под ударом оказался очередной торговый центр "Амстор", в результате чего на объекте был масштабный пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, Российская Федерация готовит новый массированный обстрел нашей страны.