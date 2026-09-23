У нас є шанс закінчити війну з Росією до зими, - Зеленський

Україна має можливість домогтися завершення війни з Росією протягом наступних двох місяців, однак їй знадобиться допомога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

На переконання глави держави, наразі Київ дійсно може домогтися повернення справедливого миру в Україну.

"У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - наголосив Зеленський.

Попри це, глава держави нагадав, що у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним просто волі буде замало.

На цьому тлі президент України вкотре закликав союзників посилити тиск на главу Кремля.

"Друге "якщо" - технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від США. Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють", - заявив Зеленський.