ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У нас є шанс закінчити війну з Росією до зими, - Зеленський

10:28 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У нас є шанс закінчити війну з Росією до зими, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна має можливість домогтися завершення війни з Росією протягом наступних двох місяців, однак їй знадобиться допомога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

На переконання глави держави, наразі Київ дійсно може домогтися повернення справедливого миру в Україну.

"У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - наголосив Зеленський.

Попри це, глава держави нагадав, що у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним просто волі буде замало.

На цьому тлі президент України вкотре закликав союзників посилити тиск на главу Кремля.

"Друге "якщо" - технології. Нам потрібні деякі технології від Сполучених Штатів. У нас є наш досвід, ми завжди готові ним обмінюватися, але нам потрібно дещо від США. Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Лише США зараз їх виробляють", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Зеленський озвучив чітку умову для енергетичного перемир'я з Росією.

До речі, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки Російська Федерація
Новини
Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві
Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом