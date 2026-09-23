Росія готує нову масовану атаку по Україні, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України", - сказав президент.

В цьому контексті він розповів, що зустрівся з прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом та обговорив усе, що стосується безпеки, захисту українців, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей.

"Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими. Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО", - зазначив Зеленський.

Також коментуючи інформацію про підготовку РФ до нового обстрілу і те, що українці щодня живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, президент наголосив, що "не може бути навіть мови про зняття санкцій".

"У нас із паном прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися", - резюмував глава держави.