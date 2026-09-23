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Росія готує нову масовану атаку по Україні, - Зеленський

00:40 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Росія готує нову масовану атаку по Україні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, Російська Федерація готує новий масований обстріл нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України", - сказав президент.

В цьому контексті він розповів, що зустрівся з прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом та обговорив усе, що стосується безпеки, захисту українців, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей.

"Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими. Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО", - зазначив Зеленський.

Також коментуючи інформацію про підготовку РФ до нового обстрілу і те, що українці щодня живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, президент наголосив, що "не може бути навіть мови про зняття санкцій".

"У нас із паном прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися", - резюмував глава держави.

Підготовка до ударів і можливе перемир'я

Нагадаємо, що протягом літа Росія активно завдавала ударів по Україні балістикою, чого раніше не було. Однак нещодавно Bloomberg написало, що Росія скоротила такі удари та посилила атаки реактивними дронами. Це може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для зимових ударів по енергетиці.

Водночас Україна та США обговорюють можливість енергетичного перемир'я. До слова, 22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН, після чого поспілкувався з пресою та назвав чітку умову для енергетичного перемир'я.

"Якщо вони не хочуть, щоб ми по їхніх нафтопереробних потужностях завдавали ударів, то нехай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді залишимо ваше", - сказав він.

Докладніше про те, чого очікувати від атак Росії цієї осені та взимку, якщо перемир'я не буде - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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