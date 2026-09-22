Росіяни атакували черговий ТЦ у Запоріжжі, на місці атаки пожежа
Російські окупанти у вівторок ввечері, знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився черговий торговельний центр "Амстор", внаслідок чого на об'єкті масштабна пожежа
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
"Черговий ворожий удар по черговому торгівельному центру. На цей раз - в Південному мікрорайоні. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Семенікін уточнив, що внаслідок атаки палає дах торгівельного центру. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Судячи з опублікованих фото, під ударом опинився ТЦ "Амстор", в якому знаходиться Fly Park, магазин JYSK і не тільки.
"Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей", - резюмував Семікін.
Оновлено о 23:29
"Двоє чоловіків поранені через ворожий удар по торговельному центру в Запоріжжі. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Семікін.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, у ніч на 21 вересня росіяни також атакували Запоріжжя. Унаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхівки, торговельний центр та освітній заклад. На місцях атак виникла пожежа.