Росіяни атакували черговий ТЦ у Запоріжжі, на місці атаки пожежа

Російські окупанти у вівторок ввечері, знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився черговий торговельний центр "Амстор", внаслідок чого на об'єкті масштабна пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

"Черговий ворожий удар по черговому торгівельному центру. На цей раз - в Південному мікрорайоні. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Семенікін уточнив, що внаслідок атаки палає дах торгівельного центру. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Судячи з опублікованих фото, під ударом опинився ТЦ "Амстор", в якому знаходиться Fly Park, магазин JYSK і не тільки.

"Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей", - резюмував Семікін.

Оновлено о 23:29

"Двоє чоловіків поранені через ворожий удар по торговельному центру в Запоріжжі. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Семікін.