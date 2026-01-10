РФ змушує дітей Луганщини брати участь у прифронтових релігійних заходах

За даними Центру національного спротиву, РФ свідомо залучила дітей із тимчасово окупованих територій Луганщини до релігійних заходів у прифронтовій зоні.

Дітей організовано вивозили з населених пунктів ТОТ до місць, які перебувають у зоні досяжності артилерії та безпілотників, і змушували брати участь у богослужіннях та зйомках.

Дітей використовували як "живий реквізит" - поруч із військовими, під час молитви та для пропагандистських фото і відео. Частину неповнолітніх перевозили автобусами через школи та "патріотичні" організації, без реальної згоди батьків.

Особливу роль відігравали священники, підконтрольні окупаційній адміністрації. Вони супроводжували дітей, благословляли військових та виправдовували присутність неповнолітніх риторикою про "єдність" і "служіння" армії, фактично стаючи співучасниками мілітаризації дитинства.

Відмова дітей від участі фіксується окупаційною владою і може мати наслідки для родин, від тиску на батьків до проблем у школах.

"Окупаційна влада свідомо наражає дітей на смертельну небезпеку, перетворюючи їхнє життя на інструмент інформаційного ефекту. Війна подається як "норма" для неповнолітніх, а пропагандистські кадри з передової та церковними символами замінюють реальну турботу про їх безпеку", - наголосили в ЦНС.