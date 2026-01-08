У дитсадку змушували малювати триколор: Україна повернула групу дітей з окупації

Україна повернула з тимчасово окупованих територій групу дітей віком від 3 до 17 років. Росіяни нав'язували пропаганду навіть наймолодшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram .

За його словами, дітей врятували з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Вони пройшли через погрози, примус і нав'язування пропаганди.

"Трирічна та п'ятирічна дівчатка в дитячому садочку змушені були малювати російський триколор і дарувати на свята солдатам власноруч зроблені подарунки. Росіяни залучають наших дітей до пропаганди з наймолодшого віку і продовжують це робити в старших класах", - зазначив Прокудін.

Він додав, що 17-річного юнака в російській школі навчали стройових елементів і поводження зі зброєю. Також його разом з однокласниками поставили на військовий облік, це крок до служби в окупаційній армії одразу після повноліття.

Наразі діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.