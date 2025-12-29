До України повернулась чергова група дітей та підлітків із окупації

Чергову групу дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA та Save Ukraine у Facebook .

"Там на хлопця оформили фальшиві документи, намагаючись повністю відірвати його від України", - зазначається у дописі.

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.