РФ заставляет детей Луганщины участвовать в прифронтовых религиозных мероприятиях

На Луганщине оккупанты организовали религиозные молебны вблизи линии фронта с участием детей. Цель - создать пропагандистские кадры с военными и церковной символикой, игнорируя реальные риски для жизни несовершеннолетних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным Центра национального сопротивления, РФ сознательно привлекла детей с временно оккупированных территорий Луганщины к религиозным мероприятиям в прифронтовой зоне.
Детей организованно вывозили из населенных пунктов ВОТ в места, которые находятся в зоне досягаемости артиллерии и беспилотников, и заставляли участвовать в богослужениях и съемках.
Детей использовали как "живой реквизит" - рядом с военными, во время молитвы и для пропагандистских фото и видео. Часть несовершеннолетних перевозили автобусами через школы и "патриотические" организации, без реального согласия родителей.
Особую роль играли священники, подконтрольные оккупационной администрации. Они сопровождали детей, благословляли военных и оправдывали присутствие несовершеннолетних риторикой о "единстве" и "служении" армии, фактически становясь соучастниками милитаризации детства.
Отказ детей от участия фиксируется оккупационными властями и может иметь последствия для семей, от давления на родителей до проблем в школах.
"Оккупационная власть сознательно подвергает детей смертельной опасности, превращая их жизнь в инструмент информационного эффекта. Война подается как "норма" для несовершеннолетних, а пропагандистские кадры с передовой и церковными символами заменяют реальную заботу об их безопасности", - отметили в ЦНС.
Напомним, что Украина вернула с временно оккупированных территорий еще одну группу детей в возрасте от 3 до 17 лет, которых российская пропаганда пыталась привлечь даже с детства.
Ранее удалось вернуть другую группу детей и подростков с этих территорий. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла более 19,5 тысячи украинских детей.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря инициативе Bring Kids Back UA уже удалось вернуть более 1600 детей из России.
Массовые депортации украинских детей стали одной из причин, по которым Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Путина.