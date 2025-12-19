РФ здійснила понад 6 тисяч хімічних атак проти ЗСУ за рік: найбільше - у квітні

Протягом 2025 року російські війська 6540 разів застосовували небезпечні хімічні речовини проти ЗСУ. Найбільше атак зафіксовано у квітні - 894 випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом усього періоду війни Російської Федерації проти України задокументовано майже 12 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин.

Як зазначається, противник, поряд із традиційними засобами ураження, активно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS та CN - подразниками, які у мирний час використовуються правоохоронцями для контролю заворушень.

У військових умовах застосування таких речовин є забороненим міжнародним правом, зокрема відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.

"Використання CS і CN як зброї на полі бою спрямоване на тимчасове виведення військовослужбовців з ладу, порушує норми міжнародного права та становить пряму загрозу життю і здоров’ю особового складу", - розповіли у Генштабі.

Там пояснили, що ці речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок, сльозотечу, задуху, кашель, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

Загалом упродовж 2025 року зафіксовано 6540 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.

Найбільшу кількість таких хімічних атак зафіксовано у квітні 2025 року - 894 випадки.

Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ систематично ведуть фіксацію фактів застосування небезпечних речовин, відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень.