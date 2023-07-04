Росія активно застосовує хімічну зброю проти Сил оборони на Бахмутському напрямку, - ЗСУ

Про це заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

Попередньо, мова йде про хімічний елемент Люїзит.

"На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит", - заявив Дмитрашківський.

Він зазначив, що вже є постраждалі від цього хімічного елементу.

"Його симптоми - тошнота, рвота та втрата свідомості", - додав речник Сил оборони.

Люїзит

Хімічно люїзит - це похідне тривалентного миш'яку, сполуки якого мають велику токсичність.

У 1993 році, в результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Його включили до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.

Він майже не має прихованої дії, ознаки ураження проявляються через 3—5 хв після потрапляння його на шкіру чи в організм. Важкість ураження залежить від дози та часу перебування в атмосфері, зараженої люїзитом. При вдиханні парів чи аерозолю спочатку вражаються верхні дихальні шляхи.

При легких отруєннях ураження може зникнути після декількох днів. Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блюванням, загальною слабкістю. Спазми в грудях та віддишка - ознаки тяжкого отруєння. Дуже чуттєві до люїзиту органи зору, потрапляння в очі краплі отрути призводить до втрати зору вже через 7-10 днів.

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