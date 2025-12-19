РФ осуществила более 6 тысяч химических атак против ВСУ за год: больше всего - в апреле
В течение 2025 года российские войска 6540 раз применяли опасные химические вещества против ВСУ. Больше всего атак зафиксировано в апреле - 894 случая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, в течение всего периода войны Российской Федерации против Украины задокументировано почти 12 тысяч случаев применения опасных химических веществ.
Как отмечается, противник, наряду с традиционными средствами поражения, активно применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN - раздражителями, которые в мирное время используются правоохранителями для контроля беспорядков.
В военных условиях применение таких веществ запрещено международным правом, в частности в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года.
"Использование CS и CN как оружия на поле боя направлено на временное выведение военнослужащих из строя, нарушает нормы международного права и представляет прямую угрозу жизни и здоровью личного состава", - рассказали в Генштабе.
Там пояснили, что эти вещества вызывают сильное раздражение слизистых оболочек, слезотечение, удушье, кашель, дезориентацию и временную потерю боеспособности.
Всего в течение 2025 года зафиксировано 6540 случаев применения опасных химических веществ.
Наибольшее количество таких химических атак зафиксировано в апреле 2025 года - 894 случая.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВСУ систематически ведут фиксацию фактов применения опасных веществ, отобранные пробы передаются для криминалистических исследований.
Россияне используют химическое оружие
Российская армия систематически применяет на фронте запрещенное химическое оружие против украинских военных.
В частности, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационных войск приказывает атаковать позиции ВСУ запрещенными гуманитарным правом химическими веществами.
В июне сообщалось, что на Северском направлении российские войска уже третью неделю подряд активно используют химическое оружие.
Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.
Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.