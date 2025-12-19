РФ осуществила более 6 тысяч химических атак против ВСУ за год: больше всего - в апреле

В течение 2025 года российские войска 6540 раз применяли опасные химические вещества против ВСУ. Больше всего атак зафиксировано в апреле - 894 случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, в течение всего периода войны Российской Федерации против Украины задокументировано почти 12 тысяч случаев применения опасных химических веществ.

Как отмечается, противник, наряду с традиционными средствами поражения, активно применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN - раздражителями, которые в мирное время используются правоохранителями для контроля беспорядков.

В военных условиях применение таких веществ запрещено международным правом, в частности в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года.

"Использование CS и CN как оружия на поле боя направлено на временное выведение военнослужащих из строя, нарушает нормы международного права и представляет прямую угрозу жизни и здоровью личного состава", - рассказали в Генштабе.

Там пояснили, что эти вещества вызывают сильное раздражение слизистых оболочек, слезотечение, удушье, кашель, дезориентацию и временную потерю боеспособности.

Наибольшее количество таких химических атак зафиксировано в апреле 2025 года - 894 случая.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВСУ систематически ведут фиксацию фактов применения опасных веществ, отобранные пробы передаются для криминалистических исследований.