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ЄС офіційно звинуватить Росію у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні, - ЗМІ

Вівторок 06 травня 2025 20:59
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ЄС офіційно звинуватить Росію у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні, - ЗМІ Фото: ЄС офіційно звинуватить Росію у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідувальний проєкт "Система" телеканалу "Настоящее время" і "Радіо Свобода".

У пояснювальній частині документа, з яким ознайомилася "Система", чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.

У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка у Дніпропетровській області у 2024 році.

Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв’ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат російського виробництва РГ-Во (від російського "ручная граната - вещество отравляющее").

"З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності достовірного пояснення від Росії у зв’язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни", - сказано в обґрунтуванні санкцій ЄС.

Як повідомляється, до санкційного списку ЄС увійдуть війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони Росії, а також 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.

Зазначається, що CS - це сльозогінний газ, також відомий як "Сирень". Він викликає сильне подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів: людина задихається і втрачає орієнтацію.

Формально CS вважається нелетальним засобом придушення заворушень і є на озброєнні поліції у багатьох країнах. Використання таких речовин як зброї заборонене статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї.

За даними українського Міноборони, капсули з таким газом знаходять не лише у гранатах, а й усередині ударних дронів типу "Шахед".

Раніше санкції через застосування Росією хімічної зброї у війні з Україною запроваджували США: тоді вони були пов’язані з використанням більш токсичної форми сльозогінного газу - хлорпікрину. Євросоюз у 2025 році накладав обмеження на використання Росією товарів подвійного призначення, які могли б бути використані для виробництва цієї речовини.

Зазначається, що це - один із трьох пакетів обмежувальних заходів, які ЄС має намір затвердити найближчими днями. Ще два пакети торкнуться російських кібератак і кампанії з дестабілізації в Європі. Слідом за ними планується ще один (17-й від лютого 2022 року) пакет санкцій, пов’язаний із війною РФ в Україні.

Росіяни використовують хімічну зброю

Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомляло, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Окрім того, росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.

У ЦПД також розповідали, що російські війська на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Зокрема, відомо про декілька випадків на Куп’янському напрямку.

До того ж ще у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.

Тоді у ГУР повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області.

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