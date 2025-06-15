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Росія вже третій тиждень застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку

Україна, Неділя 15 червня 2025 18:51
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Росія вже третій тиждень застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку Фото: Росія застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Сіверському напрямку російські військові вже третій тиждень поспіль активно застосовують хімічну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади оперативного призначення "РУБІЖ".

Військові розповіли, що ворог активізувався на Сіверському напрямку. За даними бригади, окупанти використовують у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі.

"Завдяки вивіреній системі фіксації та вогневого ураження наші захисники працюють настільки злагоджено, що штурмові групи окупантів ліквідовуються на відстані декількох кілометрів до наших позицій", - наголосили в бригаді.

Також, за даними бійців, збільшилася кількість артилерійських обстрілів з боку ворога. Нині цифри сягають до двохсот обстрілів на день.

Це, на думку військових, може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій.

"Наші захисники вже готують гідну відповідь російським загарбникам", - додали в бригаді.

Використання хімічної зброї

"Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах", - зауважили бійці.

Нагадаємо, що використання хімічної зброї на війні заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (КЗХЗ), підписаною в Парижі в 1993 році.

Зауважимо, що минулого місяця Україна перехопила наказ росіянам застосувати заборонену хімічну зброю на фронті.

Ми також писали, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, в якому Росію вперше офіційно звинувачують у використанні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.

У пояснювальній частині документа європейські чиновники посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які були опубліковані на запит української сторони у листопаді 2024 року та в лютому 2025 року.

Крім того, ще раніше ГУР повідомляло, що росіяни системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

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