Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026–2027 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Антоніу Кошти у соцмережі X.
"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", - написав Кошта.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.
"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", - зазначив він у соцмережі Х.
За словами Мерца, Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.
Самміт ЄС про фінансову підтримку України
Як повідомлялось, 18-19 грудня у Брюсселі відбувається саміт лідерів ЄС, на якому мали ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголошувала, що зустріч не завершиться, поки не буде знайдено рішення.
Раніше Німеччина попереджала ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.
Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що страхи ЄС щодо заморожених російських активів нав'язані Москвою і значною мірою ґрунтуються на російській дезінформації.