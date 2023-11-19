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В РФ заявили про збиття безпілотника, який летів на Москву

Москва, Неділя 19 листопада 2023 23:25
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В РФ заявили про збиття безпілотника, який летів на Москву Фото: атака дрона на Москву ввечері 19 листопада (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву сьогодні ввечері, 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Стверджується, що безпілотник нібито був перехоплений у міському окрузі Електросталь Московської області. Зі слів Собяніна, він був націлений на столицю РФ.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив мер Москви.

Варто зазначити, що місто Електросталь знаходиться на відстані 60 кілометрів від російської столиці.

В РФ заявили про збиття безпілотника, який летів на Москву

"Бавовна" в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва. Зокрема вночі 19 листопада Собянін також повідомляв про нібито збиття дрона, який летів на столицю РФ.

При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.

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