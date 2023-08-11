У ГУР попередили мешканців Москви про збільшення атак безпілотників

Жителям Москви слід очікувати нових нападів безпілотників. Оскільки протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити її громадян в умовах триваючої ескалації війни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post.

"Поняття безпеки все більше віддаляється від жителів Москви. Весь світ продовжує бачити, що російська оборонна система і країна, яка претендує на провідну роль на ринку озброєнь, неефективна, застаріла і не може адекватно відповідати на сучасні виклики", - заявив він.

За словами Юсова, це симптом керівництва російського диктатора Володимира Путіна, який "продовжує вести до деградації системи державного управління".

"Можливо, ця тенденція приведе жителів Москви до правильних висновків - вірити чи не вірити російському телебаченню і російській пропаганді, продовжувати чи не продовжувати підтримувати злочинний режим", - припустив він.

Юсов додав, що кількість щоденних атак на російські міста може збільшитися.

"З огляду на динаміку останніх місяців, кількість, географію та інтенсивність, логічно припустити збільшення кількості щоденних атак", - заявив він.

При цьому Юсов зазначив, що в ударах у відповідь України є і "певна справедливість".

"Унаслідок злочинної та геноцидної війни Путіна проти України українці позбавлені можливості користуватися повітряним транспортом, літаки і наші аеропорти не працюють або зруйновані. Сьогодні москвичі можуть відчути щось подібне", - наголосив він.

Атаки на Москву

Останнім часом почастішали атаки безпілотників на Москву та Підмосков'ї.

Так, одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.

Крім того, вночі 1 серпня в районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум, один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

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