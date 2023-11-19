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В РФ заявили о сбитии летевшего на Москву беспилотника

Москва, Воскресенье 19 ноября 2023 23:25
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В РФ заявили о сбитии летевшего на Москву беспилотника Фото: атака дрона на Москву вечером 19 ноября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские силы ПВО якобы отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву сегодня вечером, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Утверждается, что беспилотник якобы был перехвачен в городском округе Электросталь Московской области. По словам Собянина, он был нацелен на столицу РФ.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – заявил мэр Москвы.

Стоит отметить, что город Электросталь находится в 60 километрах от российской столицы.

В РФ заявили о сбитии летевшего на Москву беспилотника

"Хлопки" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва. В частности ночью 19 ноября Собянин также сообщал о якобы сбитии дрона, летевшего на столицу РФ.

При этом в украинской разведке ужепредупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.

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