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В Московській області біля заводу-виробника "Кинджалів" пролунали вибухи

П'ятниця 10 листопада 2023 23:52
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В Московській області біля заводу-виробника "Кинджалів" пролунали вибухи Фото: в російській Коломні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада пролунали вибухи. Їх чули неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, Телеграм-канал SHOT заявив, що вибухи чули близько 23:35. За деякими даними, це могла бути робота ППО.

Водночас, пропагандистський канал Mash заявив про нібито збиття безпілотника поблизу КБМ. За їхніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає, а біля заводу поліцейські перекрили рух.

Крім цього, вони повідомили про роботу ППО в Строгіно та Красногорську на північному заході Москви.

Наслідки удару

РосЗМІ повідомляють, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

"Обійшлося без подальшого займання", - пише Mash.

Міноборони РФ повідомило виданню, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

Що відомо про КБМ

Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" (КБМ) у Коломні - один з провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки.

КБМ виробляє, серед іншого, ракети "Кинджал", а також "Іскандер". Компанія входить до холдингу "Високоточні комплекси" державної корпорації "Ростех". Очолює КБМ Сергій Пітіков.

За даними ЗМІ, частину товарів, які необхідні для виробництва "Кинджалів", завозять з Європи. Так, КБМ отримує камери тепла та холоду компанії Espec від московського ТОВ "Остек-Тест", яке імпортує їх із Польщі.

Вибухи в Москві та області

Цього літа Москву постійно атакували безпілотники. При цьому в українській розвідці попереджали жителів Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від дронів.

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