В РФ заявили про атаку дрона на Москву

Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву сьогодні вночі, 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram .

Російська ППО нібито збила безпілотник у Богородському міському окрузі Московської області, який летів на столицю РФ.

"Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", - заявив мер Москви.

В Міністерстві оборони РФ також повідомили про нібито припинену спробу атакувати Москву за допомогою безпілотника.

"Бавовна" в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.