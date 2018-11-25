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В РФ заявили, что вышедшие из Бердянска украинские корабли вернулись обратно

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 22:22
В РФ заявили, что вышедшие из Бердянска украинские корабли вернулись обратно
Иллюстративное фото

Ранее сообщалось о захвате трех украинских кораблей российской стороной

В Федеральной службе безопасности России, комментируя ситуацию в Азовском море, заявили, что три украинских корабля, ранее вышедшие из Бердянска, вернулись обратно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

В частности, в российском ведомстве заявили, что три судна Военно-морских сил Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, "легли на обратный курс".

В ФСБ заявили, что указанные корабли возвращаются в Бердянск.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе. Как известно, Россия захватила три корабля Военно-морских сил (ВМС Украины). Речь идет о захвате двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

На данный момент из-за ситуации на Азове президент Украины Петр Порошенко проводит заседание военного кабинета.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал видео агрессии РФ в Азовском море.

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